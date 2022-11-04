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Türk takımları UEFA'dan kaç para kazandı. Aslan payını kim aldı

Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunda elenen bordo-mavili kulüp, bu kalemden teselli mahiyetinde 5 milyon euroyla ödüllendirildi.

Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma - 14:45
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UEFA para ödüllerinde an itibarıyla en fazla geliri Trabzonspor kazandı, kasasını doldurdu

Türk takımları UEFA'dan kaç para kazandı. Aslan payını kim aldı
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Yoluna Avrupa Ligi'nde devam eden Trabzonspor, 3,63 milyon euroluk katılım bedelinin yanı sıra performanstan 1,95 milyon euro, katsayıdan da 1,32 milyon euro kazandı.
Yaklaşık 2,5 milyon euroluk market geliriyle birlikte bordo-mavililer toplamda 14,4 milyon euronun sahibi oldu.
Şampiyonlar Ligi'ne ön elemede veda eden ve Avrupa Ligi'nde boy gösteren Fenerbahçe, lige katılımından 3,63 milyon euro, performanstan 3,36 milyon euro ve katsayıdan 2,9 milyon euroluk ödülü hanesine yazdırdı.
Sarı-lacivertli ekip ayrıca grup maçlarını lider tamamladığı için 1,1 milyon euro ve son 16'ya kaldığı gerekçesiyle de 0,5 milyon euro alacak.
Market kaleminden de Trabzonspor gibi 2,5 milyon euro kazanacak Fenerbahçe, toplamda 13,9 milyon euroluk gelire ulaşmış durumda.
Konferans Ligi'nde mücadele eden Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor, lige katılımdan 2,94'er milyon euro, grup lideri olarak son 16 turuna çıktıkları için 1,25'er milyon euroluk edinime ulaştı.
Başakşehir gruptaki performansı ve katsayıdan toplam 3,1 milyon euro kazanırken, Sivasspor ise aynı kalemlerden 2,52 milyon euroyu kasasına koydu.
Böylece market kalemi hariç Başakşehir 7,2 milyon euro, Sivasspor da 6,7 milyon euronun sahibi oldu.
Bu arada Avrupa kupalarına Konferans Ligi 3. eleme turunda veda eden Arabam.com Konyaspor da dayanışma ödülleri çerçevesinde dağıtılan 0,55 milyon euro ile yetindi.

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