UEFA paraları hesaba yatırdı

Türkiye'yi Avrupa'da bu sezon Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor temsil etti.

4 büyük takımımız bu sezon 1 milyar 402 milyon 520 bin TL'yi kasalarına koydu.

KİM NE KADAR KAZANDI?

Adana Demirspor

1 Milyon 50 Bin Euro

Beşiktaş

5 Milyon 140 Bin 700 Euro

Fenerbahçe

7 Milyon 601 Bin 800 Euro

Galatasaray

30 Milyon 140 Bin 737 Euro

İŞTE UEFA SIRALAMASI

YERİMİZDE SAYDIK

Bu sezon topladığı puanlarla ilk 10 içerisinde yer alan Türkiye, 9. sırada bulunuyordu.

Önümüzdeki Belçika'nın farkı açmasının yanı sıra hemen arkamızdaki İskoçya'nın da puanını yükseltmesi dikkat çekmişti ancak Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gelen galibiyetleri bizi bir adım daha öne çıkardı.

UEFA ülke puanı klasmanında Türkiye, grup maçları sonunda 9. sıradaki yerini korudu.

1- İNGİLTERE: 99.053

2- İSPANYA: 85.489

3- İTALYA: 82.426

4- ALMANYA: 80.624

5- FRANSA: 60.997

6- HOLLANDA: 59.500

7- PORTEKİZ: 52.816

8- BELÇİKA: 46.000

9- TÜRKİYE: 37.100

10- İSKOÇYA: 35.850