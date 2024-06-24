UEFA sahaya giren minik Berat'a acımadı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
UEFA sahaya giren minik Berat'a acımadı

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda oynanan Türkiye-Portekiz maçında sahaya giren ve Ronaldo ile fotoğraf çekilen Berat Uluğ, UEFA tarafından ağır bir ceza aldı.

Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu ikinci maçında Türkiye, Portekiz ile karşılaştı.

Mücadeleyi 3-0 kaybeden Türkiye'nin gruptan çıkma şansı son maça kaldı.

Son maçta milli takımımızın Çekya karşısında alacağı 1 puan, gruptan çıkmamızı sağlayacak.

Türkiye-Portekiz maçında sahaya giren taraftarlar damgasını vurdu.

Sahaya toplam 5 taraftar girerken, hepsi de Cristiano Ronaldo'ya koştu.

O taraftarlardan birisi de 10 yaşındaki Berat Uluğ'du.

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''TUVALETE GİDİYORUM'' DEDİ SAHAYA ATLADI
Maç öncesinde Berat'ın arkadaşları ile iddiaya girdiği ortaya çıkmıştı.

Babası Çetin Uluğ'a 'Tuvalete gidiyorum' diyen Berat, babasının yanından ayrıldı ve sahaya atladı.

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Baba Uluğ o anları, ''Onu bir anda yedek kulübesinin çatısında gördüm ve koşmaya başladı'' ifadeleriyle anlattı.

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Alman ekibi KSV Hessen Kassel'in U11 takımında oynayan 10 yaşındaki Berat, 'Hayallerimi gerçekleştirdim. Artık Cristiano Ronaldo ile bir fotoğrafım var. Bunu bir tişörte bastıracağım ve odamda saklayacağım' dedi.

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CEZASI AĞIR OLDU
UEFA, tüm dünyada gündem olan Berat Uluğ için kararını verdi.

Yapılan açıklamada, Cristiano Ronaldo ile selfie çekilen Berat'ın EURO 2024'teki tüm maçlardan men edileceği belirtildi.

Berat'ın yaşı küçük olduğu için herhangi bir suç duyurusunda bulunulmayacak.

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TÜM TURNUVADAN MEN EDİLDİ
UEFA yetkilisi, Express'e yaptığı açıklamada, ''Sahaya herhangi bir şekilde girilmesi stadyum kurallarının ihlali anlamına gelir ve stadyumdan ihraç edilmeye, tüm turnuva maçlarından men edilmeye ve izinsiz giriş için resmi suç duyurusunda bulunulmasına neden olur. 12 yaşından küçükler için herhangi bir cezai sorumluluk söz konusu değildir, ancak eşlik eden yetişkin, çocuğun biletleme hüküm ve koşullarına uygun olarak stadyum kurallarına uymasını sağlamaktan sorumludur.'' ifadelerini kullandı.

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