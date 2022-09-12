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Şampiyonlar Ligi'nde 4 maç şifresiz yayımlanacak

Futbolda büyük heyecan kaldığı yerden devam ederken Şampiyonlar Ligi'nde 2 maç şifresiz ekranlara gelecek.

Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi - 15:04
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında 4 karşılaşma şifresiz yayınlanacak.  TV8.5 Şampiyonlar Ligi yayın akışını paylaştı

Şampiyonlar Ligi'nde 4 maç şifresiz yayımlanacak
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda, yarın Viktoria Plzen - Inter ve Sporting - Tottenham ile 14 Eylül Çarşamba günü Milan - Dinamo Zagreb ve Shakhtar Donetsk - Celtic maçları TSİ 19.45'te diğer maçlar ise TSİ 22.00'de başlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

A Grubu: Liverpool - Ajax

B Grubu: Porto  - Club Brugge, Bayern Leverkusen - Atletico Madrid

C Grubu: Viktoria Plzen (Çekya) - Inter (İtalya), Bayern Münih (Almanya) - Barcelona

D Grubu: Sporting - Tottenham , Marsilya - Eintracht Frankfurt

14 Eylül Çarşamba:

A Grubu: Rangers (İskoçya)- Napoli

E Grubu: Milan  - Dinamo Zagreb, Chelsea - Salzburg

F Grubu: Shakhtar Donetsk - Celtic , Real Madrid - Leipzig

G Grubu: Manchester City - Borussia Dortmund, Kopenhag - Sevilla

H Grubu: Juventus - Benfica, Maccabi Haifa - Paris Saint-Germain

İŞTE ŞİFRESİZ MAÇLAR

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında 4 karşılaşma şifresiz yayınlanacak. 

TV8,5 Şampiyonlar Ligi yayın akışını paylaştı.

3 Eylül Salı

19.45 Sporting Lizbon - Tottenham
22.00 Liverpool - Ajax

14 Eylül Çarşamba

19.45 Milan - Dinamo Zagreb
22.00 Juventus - Benfica

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