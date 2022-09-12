Şampiyonlar Ligi'nde 4 maç şifresiz yayımlanacak

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda, yarın Viktoria Plzen - Inter ve Sporting - Tottenham ile 14 Eylül Çarşamba günü Milan - Dinamo Zagreb ve Shakhtar Donetsk - Celtic maçları TSİ 19.45'te diğer maçlar ise TSİ 22.00'de başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
A Grubu: Liverpool - Ajax
B Grubu: Porto - Club Brugge, Bayern Leverkusen - Atletico Madrid
C Grubu: Viktoria Plzen (Çekya) - Inter (İtalya), Bayern Münih (Almanya) - Barcelona
D Grubu: Sporting - Tottenham , Marsilya - Eintracht Frankfurt
14 Eylül Çarşamba:
A Grubu: Rangers (İskoçya)- Napoli
E Grubu: Milan - Dinamo Zagreb, Chelsea - Salzburg
F Grubu: Shakhtar Donetsk - Celtic , Real Madrid - Leipzig
G Grubu: Manchester City - Borussia Dortmund, Kopenhag - Sevilla
H Grubu: Juventus - Benfica, Maccabi Haifa - Paris Saint-Germain
İŞTE ŞİFRESİZ MAÇLAR
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında 4 karşılaşma şifresiz yayınlanacak.
TV8,5 Şampiyonlar Ligi yayın akışını paylaştı.
3 Eylül Salı
19.45 Sporting Lizbon - Tottenham
22.00 Liverpool - Ajax
14 Eylül Çarşamba
19.45 Milan - Dinamo Zagreb
22.00 Juventus - Benfica
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