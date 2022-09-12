Şampiyonlar Ligi'nde 4 maç şifresiz yayımlanacak

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda, yarın Viktoria Plzen - Inter ve Sporting - Tottenham ile 14 Eylül Çarşamba günü Milan - Dinamo Zagreb ve Shakhtar Donetsk - Celtic maçları TSİ 19.45'te diğer maçlar ise TSİ 22.00'de başlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

A Grubu: Liverpool - Ajax

B Grubu: Porto - Club Brugge, Bayern Leverkusen - Atletico Madrid

C Grubu: Viktoria Plzen (Çekya) - Inter (İtalya), Bayern Münih (Almanya) - Barcelona

D Grubu: Sporting - Tottenham , Marsilya - Eintracht Frankfurt

14 Eylül Çarşamba:

A Grubu: Rangers (İskoçya)- Napoli

E Grubu: Milan - Dinamo Zagreb, Chelsea - Salzburg

F Grubu: Shakhtar Donetsk - Celtic , Real Madrid - Leipzig

G Grubu: Manchester City - Borussia Dortmund, Kopenhag - Sevilla

H Grubu: Juventus - Benfica, Maccabi Haifa - Paris Saint-Germain

İŞTE ŞİFRESİZ MAÇLAR

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında 4 karşılaşma şifresiz yayınlanacak.

TV8,5 Şampiyonlar Ligi yayın akışını paylaştı.

3 Eylül Salı

19.45 Sporting Lizbon - Tottenham

22.00 Liverpool - Ajax

14 Eylül Çarşamba

19.45 Milan - Dinamo Zagreb

22.00 Juventus - Benfica