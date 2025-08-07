UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçları tamamlandı

Devler Ligi 3. eleme turu ilk maçları sona erdi. Fenerbahçe, deplasmanda Hollanda ekibi Feyenoord'a 2-1 mağlup olurken, turu geçmesi durumunda rakibinin belirleneceği eşleşmede ise Benfica, Nice deplasmanında 2-0 galip geldi.

Bu akşam oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:



Kairat: 1 - Slovan Bratislava: 0

Salzburg: 0 - Club Brugge: 1

Ludogorets: 0 - Ferencvaros: 0

Lech Poznan: 1 - Kızılyıldız: 3

Nice: 0 - Benfica: 2

Feyenoord: 2 - Fenerbahçe: 1