UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçları tamamlandı

Kaynak: İHA
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçları tamamlandı

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçları bu akşam oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Rövanş mücadeleleri 12 Ağustos'ta oynanacak.

Devler Ligi 3. eleme turu ilk maçları sona erdi. Fenerbahçe, deplasmanda Hollanda ekibi Feyenoord'a 2-1 mağlup olurken, turu geçmesi durumunda rakibinin belirleneceği eşleşmede ise Benfica, Nice deplasmanında 2-0 galip geldi.
Bu akşam oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Kairat: 1 - Slovan Bratislava: 0
Salzburg: 0 - Club Brugge: 1
Ludogorets: 0 - Ferencvaros: 0
Lech Poznan: 1 - Kızılyıldız: 3
Nice: 0 - Benfica: 2
Feyenoord: 2 - Fenerbahçe: 1

Son Haberler
Dolandırıcıların yeni yöntemi ortaya çıktı
Dolandırıcıların yeni yöntemi ortaya çıktı
Şimşekler geceyi aydınlattı
Şimşekler geceyi aydınlattı
Bungalov sapığından skandal savunma
Bungalov sapığından skandal savunma
İspanya F-35 alma planını rafa kaldırdı
İspanya F-35 alma planını rafa kaldırdı
Eşini bıçakla öldüren kişi intihar etti
Eşini bıçakla öldüren kişi intihar etti