UEFA Şampiyonlar Ligi finali festivali tüm hızıyla sürüyor

Münih Olimpiyat Park'ta 1 Haziran'a kadar sürecek UEFA Şampiyonlar Festivali, final maçı öncesinde açık hava gösterisine dönüşerek futbol ve müzik tutkunlarını da buluşturdu.

KONSERLER VE EĞLENCE SÜRÜYOR

Inter ve PSG taraftarlarının yanı sıra Münih'teki futbol tutkunları, festival alanında futbol topuyla oynanan aktivitelere katılırken takım formalarını satın alıyor, konserlere katılıyor ve sembolik UEFA Şampiyonlar Ligi kupası ile fotoğraf çektiriyor.

Bu arada Münih'e gelip de stada giremeyecek taraftarlar, maçı festival alanına kurulacak dev ekranlardan da izleyebilecek.