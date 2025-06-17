UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu eşleşmeleri

Kaynak: AA
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu eşleşmeleri

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turunun kura çekimi yapıldı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının 1. eleme turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi.

Organizasyonda 1. eleme turu maçları, 8-9 Temmuz rövanşlar ise 15-16 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

Süper Lig'de 2024-2025 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme oynamadan direkt Lig aşamasından katılırken 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe ise Şampiyonlar Ligi'ne 3. Eleme Turu'ndan başlayacak.

1. ELEME TURU EŞLEŞMELERİ

Grup 1:

FK Zalgiris (Litvanya)-Hamrun Spartans FC (Malta)

KuPS Kuopio (Finlandiya)-FC Milsami Orhei (Moldova)

The New Saints FC (Galler)-KF Shkendija (Kuzey Makedonya)

FC Iberia 1999 (Gürcistan)-Malmö (İsveç)

FC Levadia (Estonya)-FC RFS (Letonya)

Grup 2:

FC Drita (Kosova) - FC Differdange 03 (Lüksemburg)

Vikingur (Faroe Adaları) - Lincoln Red Imps FC (Cebelitarık)

KF Egnatia (Arnavutluk) - Breidablik (İzlanda)

Shelbourne FC (İrlanda) - Linfield (Kuzey İrlanda)

Fotbal Club FCSB (Romanya) - Inter Club d'Escaldes (Andorra)

Grup 3:

Virtus AC 1964 (San Marino)-HSK Zrinjski Mostar (Bosna-Hersek)

NK Olimpija (Slovenya)-FC Kairat Almaty (Kazakistan)

FC Noah (Ermenistan)-FK Buducnost (Karadağ)

PFC Ludogorets 1945 (Bulgaristan)-FC Dinamo-Minsk (Belarus)

Son Haberler
Çaykur Rizespor'un kamp programı netleşti
Çaykur Rizespor'un kamp programı netleşti
Emlakçıların ‘gizli manipülasyon’ tekniği ortaya çıktı!
Emlakçıların ‘gizli manipülasyon’ tekniği ortaya çıktı!
TFF 2. Lig 2025-2026 sezonu grupları belirlendi
TFF 2. Lig 2025-2026 sezonu grupları belirlendi
TBMM'de ihtisas komisyonlarının başkanları belli oldu
TBMM'de ihtisas komisyonlarının başkanları belli oldu
Milyonları ilgilendiriyor! TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan yeni zam sinyali...
Milyonları ilgilendiriyor! TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan yeni zam sinyali...