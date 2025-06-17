UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu eşleşmeleri

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının 1. eleme turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi.
Organizasyonda 1. eleme turu maçları, 8-9 Temmuz rövanşlar ise 15-16 Temmuz tarihlerinde oynanacak.
Süper Lig'de 2024-2025 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme oynamadan direkt Lig aşamasından katılırken 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe ise Şampiyonlar Ligi'ne 3. Eleme Turu'ndan başlayacak.
1. ELEME TURU EŞLEŞMELERİ
Grup 1:
FK Zalgiris (Litvanya)-Hamrun Spartans FC (Malta)
KuPS Kuopio (Finlandiya)-FC Milsami Orhei (Moldova)
The New Saints FC (Galler)-KF Shkendija (Kuzey Makedonya)
FC Iberia 1999 (Gürcistan)-Malmö (İsveç)
FC Levadia (Estonya)-FC RFS (Letonya)
Grup 2:
FC Drita (Kosova) - FC Differdange 03 (Lüksemburg)
Vikingur (Faroe Adaları) - Lincoln Red Imps FC (Cebelitarık)
KF Egnatia (Arnavutluk) - Breidablik (İzlanda)
Shelbourne FC (İrlanda) - Linfield (Kuzey İrlanda)
Fotbal Club FCSB (Romanya) - Inter Club d'Escaldes (Andorra)
Grup 3:
Virtus AC 1964 (San Marino)-HSK Zrinjski Mostar (Bosna-Hersek)
NK Olimpija (Slovenya)-FC Kairat Almaty (Kazakistan)
FC Noah (Ermenistan)-FK Buducnost (Karadağ)
PFC Ludogorets 1945 (Bulgaristan)-FC Dinamo-Minsk (Belarus)