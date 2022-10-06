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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta sona erdi

UEFA Şampiyonlar Ligi grupları 3. hafta maçları bu akşam oynanan 8 müsabakayla tamamlandı.

Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe - 00:43
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta sona erdi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta sona erdi
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

E Grubu

Salzburg: 1 - Dinamo Zagreb: 0

Chelsea: 3 - Milan: 0

F Grubu

Leipzig: 3 - Celtic: 1

Real Madrid: 2 - Shakhtar Donetsk: 1

G Grubu

Manchester City: 5 - Kopenhag: 0

Sevilla: 1 - Borussia Dortmund: 4

H Grubu

Juventus: 3 - Maccabi Haifa: 1

Benfica: 1 - Paris Saint-Germain: 1

(İHA)

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