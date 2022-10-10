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Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı yaşanıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda 2022-23 sezonu 4. hafta maçları yarın ve çarşamba günü oynanacak.

Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi - 10:45
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçlarının programı şöyle

Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı yaşanıyor
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda, yarın E,F, G, H gruplarında, çarşamba günü ise A, B, C, D gruplarında maçlar oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçlarının programı şöyle:

11 Ekim Salı:

E Grubu: Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Salzburg (Avusturya) (22.00), Milan (İtalya) - Chelsea (İngiltere) (22.00)

F Grubu: Celtic (İskoçya) - Leipzig (Almanya) (22.00), Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Real Madrid (İspanya) 22.00)

G Grubu: Kopenhag (Danimarka) - Manchester City (İngiltere) (19.45), Borussia Dortmund (Almanya) - Sevilla (İspanya) (22.00)

H Grubu: Maccabi Haifa (İsrail) - Juventus (İtalya) (19.45), Paris Saint-Germain (Fransa) - Benfica (Portekiz) (22.00)

12 Ekim Çarşamba:

A Grubu: Napoli (İtalya) - Ajax (Hollanda) (19.45), Rangers (İskoçya) - Liverpool (İngiltere) (22.00)

B Grubu: Atletico Madrid (İspanya) - Club Brugge (Belçika) (19.45), Bayern Leverkusen (Almanya) - Porto (Portekiz) (22.00)

C Grubu: Viktoria Plzen (Çekya) - Bayern Münih (Almanya) - (22.00), Barcelona (İspanya) - Inter (İtalya) (22.00)

D Grubu: Sporting (Portekiz) - Olimpik Marsilya (Fransa) (22.00), Tottenham (İngiltere) - Eintracht Frankfurt (Almanya) (22.00)

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