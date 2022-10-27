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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta tamamlandı

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçları dün akşam oynanan maçlarla tamamlandı.

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 00:43
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta tamamlandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta tamamlandı
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

Napoli: 3 (İtalya) - Rangers: 0 (İskoçya)

Ajax: 0 (Hollanda) - Liverpool: 3 (İngiltere)

B Grubu

Club Brugge: 0 (Belçika) - Porto: 4 (Portekiz)

Atletico Madrid: 2 (İspanya) - Bayer Leverkusen: 2 (Almanya)

C Grubu

Inter: 4 (İtalya) - Viktoria Plzen: 0 (Çekya)

Barcelona: 0 (İspanya) - Bayern Münih: 3 (Almanya)

D Grubu

Tottenham: 1 (İngiltere) - Sporting Lizbon: 1 (Portekiz)

Eintracht Frankfurt: 2 (Almanya) - Olimpik Marsilya: 1 (Fransa)

(İHA)

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