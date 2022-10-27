﻿UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta tamamlandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu
Napoli: 3 (İtalya) - Rangers: 0 (İskoçya)
Ajax: 0 (Hollanda) - Liverpool: 3 (İngiltere)
B Grubu
Club Brugge: 0 (Belçika) - Porto: 4 (Portekiz)
Atletico Madrid: 2 (İspanya) - Bayer Leverkusen: 2 (Almanya)
C Grubu
Inter: 4 (İtalya) - Viktoria Plzen: 0 (Çekya)
Barcelona: 0 (İspanya) - Bayern Münih: 3 (Almanya)
D Grubu
Tottenham: 1 (İngiltere) - Sporting Lizbon: 1 (Portekiz)
Eintracht Frankfurt: 2 (Almanya) - Olimpik Marsilya: 1 (Fransa)
(İHA)
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