13 Eylül 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 24°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor

Heyecan kaldığı yerden devam edecek, Avrupa'nın en büyükleri Şampiyonlar Ligi'nde sahneye çıkacak.

Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı - 09:52
Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda 2022-23 sezonu 2. hafta maçları bugün ve yarın oynanacak

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor
+
Aa
-

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçlarının programı şöyle:

Bugün

A Grubu: Liverpool (İngiltere) - Ajax (Hollanda)

B Grubu: Porto (Portekiz) - Club Brugge (Belçika), Bayern Leverkusen (Almanya) - Atletico Madrid (İspanya)

C Grubu: Viktoria Plzen (Çekya) - Inter (İtalya), Bayern Münih (Almanya) - Barcelona (İspanya)

D Grubu: Sporting (Portekiz) - Tottenham (İngiltere), Olimpik Marsilya (Fransa) - Eintracht Frankfurt (Almanya)

14 Eylül Çarşamba:

A Grubu: Rangers (İskoçya)- Napoli (İtalya)

E Grubu: Milan (İtalya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan), Chelsea (İngiltere) - Salzburg (Avusturya)

F Grubu: Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Celtic (İskoçya), Real Madrid (İspanya)- Leipzig (Almanya)

G Grubu: Manchester City (İngiltere) - Borussia Dortmund (Almanya), Kopenhag (Danimarka) - Sevilla (İspanya)

H Grubu: Juventus (İtalya) - Benfica (Portekiz), Maccabi Haifa (İsrail) - Paris Saint-Germain (Fransa)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ankara kulislerinde bütün hesapları değiştiren anket
1
﻿Ankara kulislerinde bütün hesapları değiştiren anket
﻿Burcu Özberk iç çamaşırsız poz verdi. 200 bin beğeni aldı
2
﻿Burcu Özberk iç çamaşırsız poz verdi. 200 bin beğeni aldı
﻿Bir ittifakın hiç beklemediği sonuç ortaya çıktı
3
﻿Bir ittifakın hiç beklemediği sonuç ortaya çıktı
﻿'Emret Komutanım'da Kerim Asteğmeni canlandırıyordu Yıllar ona da acımadı
4
﻿'Emret Komutanım'da Kerim Asteğmeni canlandırıyordu Yıllar ona da acımadı
﻿7’den 70’e herkesin derdi artan fiyatlar. Beşinci sınıf öğrencilerinden Kaymakama artan tost fiyatı tepkisi
5
﻿7’den 70’e herkesin derdi artan fiyatlar. Beşinci sınıf öğrencilerinden Kaymakama artan tost fiyatı tepkisi
﻿Twitter kullanıcıları dikkat: Retweet etmek suç sayıldı
6
﻿Twitter kullanıcıları dikkat: Retweet etmek suç sayıldı
﻿Ekonomist Barış Soydan Erdoğan'ın dolar planını açıkladı. Yaklaşan yeni krizi duyurdu
7
﻿Ekonomist Barış Soydan Erdoğan'ın dolar planını açıkladı. Yaklaşan yeni krizi duyurdu
﻿10 yaşında İtalya'da şampiyon oldu. Göğsümüzü kabarttı
﻿10 yaşında İtalya'da şampiyon oldu. Göğsümüzü kabarttı
﻿10 yaşında İtalya'da şampiyon oldu. Göğsümüzü kabarttı
﻿Omuru kırıldı, "kemik çimentosu" ile güçlendirildi
﻿Omuru kırıldı,
﻿Omuru kırıldı, "kemik çimentosu" ile güçlendirildi
﻿Adana Demirspor'da Samet Akaydın günah çıkardı
﻿Adana Demirspor'da Samet Akaydın günah çıkardı
﻿Adana Demirspor'da Samet Akaydın günah çıkardı
﻿Fenerbahçe'nin yıldızı gözünü Rennes'e dikti
﻿Fenerbahçe'nin yıldızı gözünü Rennes'e dikti
﻿Fenerbahçe'nin yıldızı gözünü Rennes'e dikti
﻿ Savaş uçağı kalkıştan sonra yere çakıldı. Ukrayna'da sivilleri vuracaktı 
﻿ Savaş uçağı kalkıştan sonra yere çakıldı. Ukrayna'da sivilleri vuracaktı 
﻿ Savaş uçağı kalkıştan sonra yere çakıldı. Ukrayna'da sivilleri vuracaktı 
﻿Alex de Souza'dan Arda Turan için flaş sözler
﻿Alex de Souza'dan Arda Turan için flaş sözler
﻿Alex de Souza'dan Arda Turan için flaş sözler
﻿TED Üniversitesi personel alacak
﻿TED Üniversitesi personel alacak
﻿TED Üniversitesi personel alacak
﻿7'si çocuk 13 kişinin yaşadığı eve kurşun yağmuru
﻿7'si çocuk 13 kişinin yaşadığı eve kurşun yağmuru
﻿7'si çocuk 13 kişinin yaşadığı eve kurşun yağmuru
﻿Üniversite kampüsünde esrarengiz ölüm
﻿Üniversite kampüsünde esrarengiz ölüm
﻿Üniversite kampüsünde esrarengiz ölüm
﻿İzmir İzdoğa işçi alacak
﻿İzmir İzdoğa işçi alacak
﻿İzmir İzdoğa işçi alacak
﻿Mahalleli sokağa döküldü can pazarı yaşandı
﻿Mahalleli sokağa döküldü can pazarı yaşandı
﻿Mahalleli sokağa döküldü can pazarı yaşandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.