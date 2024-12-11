UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool, liderliğini sürdürdü

Maçın tek golü, 63. dakikada Mohamed Salah'ın penaltıdan kaydettiği golle geldi. Bu gol, Salah'ı Liverpool tarihinin Avrupa kupalarındaki 50. golünü atan ilk oyuncu yaptı. Bu sonuçla Liverpool, 18 puanla grubundaki liderliğini devam ettirdi ve mükemmel performansını sürdürdü.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta heyecanı devam etti ve akşam seansında önemli sonuçlar alındı. İşte günün öne çıkan maçları:

Bayer Leverkusen 1-0 Inter : Leverkusen, Inter'i 90. dakikada Nordi Mukiele'nin golüyle mağlup etti. Bu galibiyetle Leverkusen, 13 puana ulaşarak averajla ikinci sıraya yerleşti. Inter'de Hakan Çalhanoğlu, 66. dakikada yerini Kristjan Asllani'ye bıraktı.

Atalanta 2-3 Real Madrid : Real Madrid, deplasmanda Atalanta'yı 3-2 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Kylian Mbappe (10. dakika), Vinicius Junior (56. dakika) ve Jude Bellingham (59. dakika) gollerini kaydetti. Arda Güler, 87. dakikada Jude Bellingham'ın yerine oyuna dahil oldu.

Bayern Münih 5-1 Shakhtar Donetsk: Bayern Münih, Shakhtar Donetsk'i 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Bayern'in gollerini Konrad Laimer, Thomas Müller, Jamal Musiala ve Michael Olise (2) atarken, Shakhtar'ın tek golü Kevin'dan geldi.

Günün Diğer Sonuçları: