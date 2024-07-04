UEFA TFF'yi ihya etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
UEFA TFF'yi ihya etti

EURO 2024'te Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükselme başarısı gösteren A Milli Takım, Türkiye Futbol Federasyonu'na önemli bir gelir sağladı.

Bu başarıyla birlikte, Ay Yıldızlı takım toplamda 16 milyon 250 bin euro tutarında bir ödül kazandı.

A Milli Takım, EURO 2024'ün son 16 turunda Avusturya karşısında aldığı galibiyetle çeyrek final biletini kaptı ve Hollanda ile eşleşti.

Bu zaferle takımın turnuvadan elde ettiği toplam gelir de artış gösterdi.

A Milli Takım'ın EURO 2024'ten şu ana kadar elde ettiği gelir 16 milyon euroyu aştı.

Kazanılan ödülün detayları ise şu şekilde:

• Katılım ücreti: 9,25 milyon euro

• Galibiyetlerden kazanılan: 3 milyon euro (Her galibiyet için 1 milyon euro)

• Son 16 turuna katılım: 1,5 milyon euro

• Çeyrek finale yükselme: 2,5 milyon euro

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