UEFA, Türk kulüplerine 7,5 milyon euro ödedi

Almanya'nın ev sahipliğindeki 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası sonrasında milli takımlara yapılan ödemelerin tamamlanmasıyla UEFA, kulüplere dağıtılan ödülleri açıkladı.

UEFA'dan yapılan açıklamada 2020-24 yılları arasında elit kategoriden amatör kademeye kadar milli takımlara oyuncu gönderen tüm takımların ödemeleri paylaşıldı.

Paylaşılan rapora göre Türk kulüpleri 4 yıllık dönemde 7.5 milyon euro gelir elde etti.

Listede 1 milyon 820 bin 940 euroluk gelirle Fenerbahçe ilk sırada yer aldı. Sarı-lacivertlileri Galaasaray 1 milyon 195 bin 489 euro ile takip etti. Beşiktaş 747 bin 697 euro ile üçüncü sırada yer alırken Trabzonspor 738 bin 906 euroluk geliri kasasına koydu.

Açıklanan listede Avrupa kulüpleri arasında en fazla geliri ise yaklaşık 5.2 milyon euro ile Manchester City elde etti. En az ödülün sahibi ise İngiltere 10. Lig takımlarından Yorkshire Amateur oldu. İngiliz ekibine UEFA'dan 7 bin 300 euro ödeme yapıldı.

İşte UEFA'nın Türk kulüplerine ödediği ücretler: