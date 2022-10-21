UEFA'dan Türkiye'ye ceza

Yapılan açıklamada, eylül ayında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan Türkiye-Lüksemburg maçında sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle ev sahibi ülkeye 25 bin avro para cezası verildiği kaydedildi.
Türkiye'ye verilen kısmi tribün kapama cezası ise iki yıl süreyle ertelendi.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup 5'inci maçında karşılaştığı Lüksemburg ile 3-3 berabere kalmıştı.
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