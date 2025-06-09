UEFA üç büyüklere 'Hayır' dedi

Kaynak: Haber Merkezi
UEFA üç büyüklere 'Hayır' dedi

Stadyumların belli bölümlerinde koltuksuz tribün oluşturmak isteyen üç büyüklere UEFA'dan izin çıkmadı.

Süper Lig'in üç büyükleri Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın stadyumlarında koltuksuz tribün yapmak için UEFA'ya yaptıkları başvurunun sonucu belli oldu.

UEFA yetkililerinin aktardığına göre Avrupa kupalarında mücadelece edecek üç büyüklere bu sezon stadyumlarında böyle bir değişiklik yapma izni çıkmadı.

Avrupa'da İngiltere, Fransa, Almanya, İskoçya, Hollanda, İtalya, İspanya, Portekiz, Avusturya, Belçika kulüpleri, UEFA'dan aldıkları izinle stadyumlarında koltuksuz tribün oluşturma hakkı kazanmıştı.

Galatasaray iki kale arkasında 4'er binlik koltuksuz tribün yapmak isterken Beşiktaş ise kale arkası ve kuzey alt tribünü için başvurmuştu.

Son Haberler
Çekya döviz rezervleri son üç yılın zirvesinde
Çekya döviz rezervleri son üç yılın zirvesinde
Kafede dehşet! Kızgın müşteri garsonun burnunu ısırarak kopardı
Kafede dehşet! Kızgın müşteri garsonun burnunu ısırarak kopardı
Rafine şekerin ölümcül tehlikesiyle ilgili bilim insanları uyardı
Rafine şekerin ölümcül tehlikesiyle ilgili bilim insanları uyardı
Ankara'da kurbanlık satışları sona erdi! Çadırlar toplanıyor
Ankara'da kurbanlık satışları sona erdi! Çadırlar toplanıyor
Sağlıkta aslan payı şehir hastanelerine
Sağlıkta aslan payı şehir hastanelerine