UEFA üç büyüklere 'Hayır' dedi

Süper Lig'in üç büyükleri Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın stadyumlarında koltuksuz tribün yapmak için UEFA'ya yaptıkları başvurunun sonucu belli oldu.

UEFA yetkililerinin aktardığına göre Avrupa kupalarında mücadelece edecek üç büyüklere bu sezon stadyumlarında böyle bir değişiklik yapma izni çıkmadı.

Avrupa'da İngiltere, Fransa, Almanya, İskoçya, Hollanda, İtalya, İspanya, Portekiz, Avusturya, Belçika kulüpleri, UEFA'dan aldıkları izinle stadyumlarında koltuksuz tribün oluşturma hakkı kazanmıştı.

Galatasaray iki kale arkasında 4'er binlik koltuksuz tribün yapmak isterken Beşiktaş ise kale arkası ve kuzey alt tribünü için başvurmuştu.