UEFA ülke sıralaması güncellendi! Avrupa'da nefes kesen hafta

Kaynak: Haber Merkezi
UEFA ülke sıralaması güncellendi! Avrupa'da nefes kesen hafta

Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir ve Samsunspor'un oynadığı Avrupa maçlarının ardından UEFA ülke puanı sıralaması da güncellendi.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde 2025/26 sezonunun play-off turunda ilk maçlar oynandı.

Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Samsunspor, Konferans Ligi'nde ise Beşiktaş ile Samsunspor sahaya çıktı.

Fenerbahçe, Benfica ile oynadığı ilk maçta rakibiyle golsüz berabere kaldı. Başakşehir, konuk ettiği Universitatea Craiova'ya, Samsunspor ise Panathinaikos'a 2-1'lik skorlarla mağlup oldu. Beşiktaş ise Lausanne-Sport'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

2-002.jpg

3 kupada da ilk maçların tamamlanmasıyla güncel UEFA ülke puanında son durum belli oldu.

İşte güncel UEFA ülke puanı:

1. İngiltere - 94.950

2. İtalya - 84.517

3. İspanya - 78.828

4. Almanya - 74.545

5. Fransa - 67.819

6. Hollanda - 61.616

7. Portekiz - 55.766

8. Belçika - 53.550

9. Türkiye - 43.500

10. Çekya - 40.300

Son Haberler
Ünlü Psikiyatrist Dr. Zekeriya Kökrek: Doktoruna güvenen hasta çabuk iyileşir
Ünlü Psikiyatrist Dr. Zekeriya Kökrek: Doktoruna güvenen hasta çabuk iyileşir
Kolesterolü 10 günde dize getiren mucize besinler! Uzmanlar anlattı
Kolesterolü 10 günde dize getiren mucize besinler! Uzmanlar anlattı
Hava sıcaklıkları 40 dereceyi aştı! Zorlu kömür üretimi devam ediyor
Hava sıcaklıkları 40 dereceyi aştı! Zorlu kömür üretimi devam ediyor
Cimbom'da Barış Alper krizi! İstediği maaş dudak uçuklattı
Cimbom'da Barış Alper krizi! İstediği maaş dudak uçuklattı
Fabrika önünde dehşet! Güvenlik görevlisi bıçaklandı
Fabrika önünde dehşet! Güvenlik görevlisi bıçaklandı