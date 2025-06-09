UEFA Uluslar Ligi final maçında bir taraftar hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: AA
UEFA Uluslar Ligi final maçında bir taraftar hayatını kaybetti

Portekiz ile İspanya arasında oynanan UEFA Uluslar Ligi final maçı sırasında bir taraftar yaşamını yitirdi.

UEFA'nın açıklamasında, "Allianz Arena'da acil tıbbi bir durum yaşandı ve sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen taraftar ne yazık ki hayatını kaybetti. Bu zor zamanda iyi dileklerimiz sevdikleriyle birlikte." ifadeleri kullanıldı.

RUMEN BİR TARAFTAR HAYATINI KAYBETTİ

Alman basınında yer alan haberlerde ise 34 yaşındaki Rumen bir taraftarın, ilk uzatma devresinde tribünlerin ikinci katından yaklaşık 8 metre yükseklikten basın tribününe düştüğü kaydedildi.

Sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen taraftarın, son düdükten kısa bir süre sonra hayatını kaybettiği belirtildi.

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