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Uluslar Ligi'nde 5. hafta başlıyor. İşte maç programı

UEFA Uluslar Ligi grup aşamasında 5. hafta yarın başlayacak.

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 09:46
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UEFA Uluslar Ligi'nde 5. hafta heyecanı yarın başlıyor

Uluslar Ligi'nde 5. hafta başlıyor. İşte maç programı
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Avrupa futbolunun milli takım düzeyindeki organizasyonunda 5. hafta maçları, 22-24 Eylül tarihlerinde oynanacak.

C Ligi 1. Grup'ta mücadele eden Türkiye, yarın saat 21.45'te Lüksemburg'u konuk edecek.

UEFA Uluslar Ligi 5. hafta programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

- A Ligi

1. Grup:

21.45 Hırvatistan-Danimarka

21.45 Fransa-Avusturya

4. Grup:

21.45 Polonya-Hollanda

21.45 Belçika-Galler

 

- C Ligi

1. Grup:

21.45 Litvanya-Faroe Adaları

21.45 Türkiye-Lüksemburg

3. Grup:

17.00 Kazakistan-Belarus

21.45 Slovakya-Azerbaycan

 

- D Ligi

1. Grup:

19.00 Letonya-Moldova

21.45 Lihtenştayn-Andorra

 

23 Eylül Cuma:

- A Ligi

3. Grup:

21.45 İtalya-İngiltere

21.45 Almanya-Macaristan

 

- B Ligi

3. Grup:

21.45 Finlandiya-Romanya

21.45 Bosna Hersek-Karadağ

 

- C Ligi

4. Grup:

19.00 Gürcistan-Kuzey Makedonya

21.45 Bulgaristan-Cebelitarık

 

- D Ligi

2. Grup:

19.00 Estonya-Malta

 

24 Eylül Cumartesi:

- A Ligi

2. Grup:

21.45 İspanya-İsviçre

21.45 Çekya-Portekiz

 

- B Ligi

1. Grup:

16.00 Ermenistan-Ukrayna

21.45 İskoçya-İrlanda Cumhuriyeti

 

2. Grup:

21.45 İsrail-Arnavutluk

 

4 .Grup:

19.00 Slovenya-Norveç

21.45 Sırbistan-İsveç

 

- C Ligi

2. Grup:

19.00 Kuzey İrlanda-Kosova

21.45 Kıbrıs Rum Kesimi-Yunanistan

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