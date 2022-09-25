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Yunanistan’dan Güney Kıbrıs’a kıyak

UEFA Uluslar C Ligi'nde Yunanistan ile Güney Kıbrıs karşılaştı.

Haber Giriş: 25 Eylül 2022 Pazar - 09:36
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UEFA Uluslar Ligi'nde Yunanistan Güney Kıbrıs'a mağlup oldu

Yunanistan’dan Güney Kıbrıs’a kıyak
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Avrupa Uluslar C Ligi Grup 2 de mücadele eden grup lideri Yunanistan’dan aynı grupta bulunan ve küme düşme hattında olan Güney Kıbrıs’a üç puanlık jest yaptı. Güney Kıbrıs kümede kalabilmek için son maçını Kosova ile oynayacak.

Bakasetas ve Siopis’in de forma giydiği karşılaşmada Yunanistan 18. Dakikada Tzionis’in golüne cevap veremedi. 12 puanla grup lideri olan Yunanistan ilk golünü ve ilk yenilgisini grup sonuncusu Güney Kıbrıs’tan alması gecenin sürprizi olurken kafalarda soru işareti bıraktı

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