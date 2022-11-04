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Türk futbolunun Avrupa'da tarihi sezonu: 12. sıraya yükseldik

Türk takımları Avrupa arenasında bir ilke imza attı. Fenerbahçe, Trabzonspor, Sivasspor ve Başakşehir geceyi galibiyetle tamamladı, bu sezon toplanan ülke puanı 10.8'e ulaştı

Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma - 07:26
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UEFA'da 4 takımımız da kazandı, puan rekoru kırıldı

Türk futbolunun Avrupa'da tarihi sezonu: 12. sıraya yükseldik
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UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde grup maçları tamamlandı. Kupalarda mücadele eden 4 takımımız da son maçlarını galibiyetle tamamladı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider olarak bitirdi ve son 16 turuna çıktı. Başakşehir ve Sivasspor da UEFA Konferans Ligi'nde gruplarından lider çıkarak son 16 takım arasına kaldı. Türk futbol tarihinde ilk kez 3 takım aynı sezonda gruplarından çıkmış oldu. Trabzonspor da son maçını kazandı ve UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu 3. sırada bitirerek Konferans Ligi'nde play-off maçlarına kaldı.

Alınan sonuçlardan sonra Türkiye, bu sezon 10.8 puanla UEFA'da ülke puanında 12. sıraya yükseldi. Bu da Türk futbol tarihinde bir sezonda en çok puanın toplandığı sezon oldu.

Ülke puan sıralamasında son durum şöyle:

10- Avusturya 33,600
11- Sırbistan 31,875
12- Türkiye 31,100
13- İsviçre 29,175
14- Çekya 29,05
15- Norveç 28,75

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