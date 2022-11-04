﻿Türk futbolunun Avrupa'da tarihi sezonu: 12. sıraya yükseldik

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde grup maçları tamamlandı. Kupalarda mücadele eden 4 takımımız da son maçlarını galibiyetle tamamladı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider olarak bitirdi ve son 16 turuna çıktı. Başakşehir ve Sivasspor da UEFA Konferans Ligi'nde gruplarından lider çıkarak son 16 takım arasına kaldı. Türk futbol tarihinde ilk kez 3 takım aynı sezonda gruplarından çıkmış oldu. Trabzonspor da son maçını kazandı ve UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu 3. sırada bitirerek Konferans Ligi'nde play-off maçlarına kaldı.

Alınan sonuçlardan sonra Türkiye, bu sezon 10.8 puanla UEFA'da ülke puanında 12. sıraya yükseldi. Bu da Türk futbol tarihinde bir sezonda en çok puanın toplandığı sezon oldu.

Ülke puan sıralamasında son durum şöyle:

10- Avusturya 33,600

11- Sırbistan 31,875

12- Türkiye 31,100

13- İsviçre 29,175

14- Çekya 29,05

15- Norveç 28,75