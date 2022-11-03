İtalyan devini geçti. UEFA'da lider turladı. Avrupa'da Başakşehir fırtınası

Emre Belözoğlu'nun öğrencileri sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmada Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Youssouf Ndayishimiye, 33. dakikada Serdar Gürler ve 64. dakikada Berkay Özcan attı. Hearts'ın tek golü ise 89. dakikada Nathaniel Atkinson'dan geldi.

Bu sonucun ardından Başakşehir, puanını 13'ye çıkarttı. Fiorentina'yı geride bırakarak lider olarak üst tura çıkan temsilcimiz, doğrudan son 16 turuna yükseldi. Hearts ise 6 puanda kalarak Avrupa kupalarına veda etti.