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İtalyan devini geçti. UEFA'da lider turladı. Avrupa'da Başakşehir fırtınası

UEFA Konferans Ligi A Grubu son hafta karşılaşmasında Başakşehir, sahasında Hearts ile karşılaştı.

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 20:30
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UEFA'da Başakşehir fırtınası. Lider olarak tur atladı

İtalyan devini geçti. UEFA'da lider turladı. Avrupa'da Başakşehir fırtınası
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Emre Belözoğlu'nun öğrencileri sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Karşılaşmada Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Youssouf Ndayishimiye, 33. dakikada Serdar Gürler ve 64. dakikada Berkay Özcan attı. Hearts'ın tek golü ise 89. dakikada Nathaniel Atkinson'dan geldi.
Bu sonucun ardından Başakşehir, puanını 13'ye çıkarttı. Fiorentina'yı geride bırakarak lider olarak üst tura çıkan temsilcimiz, doğrudan son 16 turuna yükseldi. Hearts ise 6 puanda kalarak Avrupa kupalarına veda etti.

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