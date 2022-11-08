Fenerbahçe Sivasspor maçında dikkat çeken detay. Rakipler çözüm bulamıyor

Avrupa’da gruplarını lider bitirerek büyük başarıya imza atan Fenerbahçe ile Sivasspor, Süper Lig'in 13. haftasında Kadıköy’de karşılaştı.

Jorge Jesus yönetiminde engelleri bir bir aşan Sarı-Lacivertliler 10 kişi kaldığı Sivasspor karşısında da kazanmayı bildi.

Sarı - Lacivertlilere galibiyeti getiren tek golü 55'te Enner Valencia penaltıdan kaydetti.

İŞTE O İLGİNÇ POZİSYON

Sivasspor'un serbest vuruş kullandığı pozisyonda Fenerbahçe defansının çizgi gibi dizilmesi gündem oldu.

Sarı - Lacivertliler Süper Lig'de rakiplerini en çok ofsayta düşüren takım olarak dikkat çekti.