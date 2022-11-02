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Sivasspor'u Prag'da Egemen Bağış karşıladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarın deplasmanda Slavia Prag ile karşılaşacak temsilcimiz Demir Grup Sivasspor, Çekya'ya vardı.

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 16:15
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UEFA'da youna devam isteyen Sivasspor Vaclav Havel Havalimanı'nda Prag Büyükelçisi Egemen Bağış tarafından karşılandı

Sivasspor'u Prag'da Egemen Bağış karşıladı
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Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 6. hafta maçında Slavia Prag ile oynayacağı maç için 21 kişilik kafileyle Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan özel uçakla Çekya'nın başkenti Prag'a geldi.

3 saat süren yolculuğun ardından Prag'a varan kırmızı-beyazlı kafile kamp yapacağı otele yerleşti. Yiğidolar yerel saat ile 17.00'de Eden Arena'da yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamlayacak. Antrenman öncesi teknik direktör Rıza Çalımbay ile futbolcu Robin Yalçın, saat 16.00'da basın mensuplarının sorularını cevaplayacak.

Sivasspor ayrıca, Vaclav Havel Havalimanı'nda Prag Büyükelçisi Egemen Bağış tarafından karşılandı.
Slavia Prag ile Sivasspor yarın saat 20.45'te Eden Arena'da karşılaşacak.

Mücadelede Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Rade Obrenovic görev yapacak.

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