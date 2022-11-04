4 Kasım 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Maç bitti TFF Trabzonspor ve Sivasspor'a mesaj yolladı

Maç bitti TFF Trabzonspor ve Sivasspor'a mesaj yolladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Avrupa'da yoluna devam eden Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor için tebrik mesajı gönderdi.

Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma - 00:20
Takip Et

UEFA'daki temsilcilerimiz için TFF'den Trabzonspor ve Sivasspor'a tebrik mesajı

Maç bitti TFF Trabzonspor ve Sivasspor'a mesaj yolladı
+
Aa
-

TFF'nin internet sitesinde Trabzonspor için yer alan mesajda, "UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu üçüncü sırada bitirerek yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turundan devam edecek olan Trabzonspor'u tebrik ederiz. Temsilcimize ülke puanımıza yaptığı değerli katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki turlarda başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Sivasspor için yayımlanan mesajda ise, "UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde G Grubu'nu lider bitirerek doğrudan son 16 turuna yükselen Demir Grup Sivasspor'u tebrik ederiz. Temsilcimize ülke puanımıza yaptığı değerli katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki turlarda başarılar dileriz." denildi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Üretim bandı kuruldu denilen TOGG'un fabrikasının içi bomboş çıktı. Görüntüleri ünlü ekonomist Mustafa Sönmez paylaştı
1
﻿Üretim bandı kuruldu denilen TOGG'un fabrikasının içi bomboş çıktı. Görüntüleri ünlü ekonomist Mustafa Sönmez paylaştı
﻿Üretim bandı kuruldu denilen TOGG'un fabrikasının içi bomboş çıktı. Görüntüleri ünlü ekonomist Mustafa Sönmez paylaştı
﻿Manisa Akhisar Belediyesi 12 güvenlik görevlisi alacak
2
﻿Manisa Akhisar Belediyesi 12 güvenlik görevlisi alacak
﻿Manisa Akhisar Belediyesi 12 güvenlik görevlisi alacak
﻿Selçuk Geçer dolar için kritik tarihi açıkladı
3
﻿Selçuk Geçer dolar için kritik tarihi açıkladı
﻿Selçuk Geçer dolar için kritik tarihi açıkladı
﻿Şahan Gökbakar'dan 40 kitap değerinde tek cümlelik açıklama. Her gün Atatürk’e ve cumhuriyete hakaret edilmesine isyan etti
4
﻿Şahan Gökbakar'dan 40 kitap değerinde tek cümlelik açıklama. Her gün Atatürk’e ve cumhuriyete hakaret edilmesine isyan etti
﻿Şahan Gökbakar'dan 40 kitap değerinde tek cümlelik açıklama. Her gün Atatürk’e ve cumhuriyete hakaret edilmesine isyan etti
﻿Dünyaca ünlü manken Heidi Klum'un inanılmaz paylaşımı. Fotoğrafı gören hayranları şaşkınlık içinde
5
﻿Dünyaca ünlü manken Heidi Klum'un inanılmaz paylaşımı. Fotoğrafı gören hayranları şaşkınlık içinde
﻿Dünyaca ünlü manken Heidi Klum'un inanılmaz paylaşımı. Fotoğrafı gören hayranları şaşkınlık içinde
﻿Prof. Özgür Demirtaş’tan piyasa kulislerini sallayan dolar tahmini. Rekor kıracak
6
﻿Prof. Özgür Demirtaş’tan piyasa kulislerini sallayan dolar tahmini. Rekor kıracak
﻿Prof. Özgür Demirtaş’tan piyasa kulislerini sallayan dolar tahmini. Rekor kıracak
﻿Çocuklar 'AKP ve Cumhurbaşkanı deyince eve polis geliyor' dedi. Küçücük çocuklar muhalefet lideri gibi konuştu
7
﻿Çocuklar 'AKP ve Cumhurbaşkanı deyince eve polis geliyor' dedi. Küçücük çocuklar muhalefet lideri gibi konuştu
﻿Çocuklar 'AKP ve Cumhurbaşkanı deyince eve polis geliyor' dedi. Küçücük çocuklar muhalefet lideri gibi konuştu
﻿Arda Güler attı tarih yazdı. Annesine mesaj verdi: Seni çok seviyorum
﻿Arda Güler attı tarih yazdı. Annesine mesaj verdi: Seni çok seviyorum
﻿Arda Güler attı tarih yazdı. Annesine mesaj verdi: Seni çok seviyorum
﻿Jorge Jesus Lucescu'yu böyle şaşkına çevirdi
﻿Jorge Jesus Lucescu'yu böyle şaşkına çevirdi
﻿Jorge Jesus Lucescu'yu böyle şaşkına çevirdi
﻿New York borsası düşüşle kapandı
﻿New York borsası düşüşle kapandı
﻿New York borsası düşüşle kapandı
﻿İsrail’de siren sesleri
﻿İsrail’de siren sesleri
﻿İsrail’de siren sesleri
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.