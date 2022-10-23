Trabzonspor'un UEFA'daki rakibinden inanılmaz galibiyet

Sırbistan Süper Ligi'nin 16. haftasında Cair Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 sona erdi.



Kızılyıldız, 68. dakikada Aleksandar Pesic'in golüyle 1-0 öne geçti. Radnicki Nis ise 73. dakikada Sasa Marjanovic ile ağları sarsarak skoru 1-1'e getirdi. Mücadelenin sonlarına doğru ataklarını sıklaştıran Kızılyıldız'da 90+7. dakikada Pesic, bir kez daha fileleri havalandırdı ve konuk ekip sahadan 2-1 galip ayrıldı.



Bu sonuçla Kızılyıldız, ligde puanını 41'e çıkararak namağlup unvanıyla liderliğini sürdürdü.



Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5. haftasında 27 Ekim Perşembe günü deplasmanda Kızılyıldız'la karşılaşacak.