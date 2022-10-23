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Trabzonspor'un UEFA'daki rakibinden inanılmaz galibiyet

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız, lig maçında konuk olduğu Radnicki Nis'i 2-1 mağlup etti.

Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar - 21:09
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UEFA'daki temsilcimiz Trabzonspor'un rakibi Kızılyıldız, tam maç bitti derken kazandı

Trabzonspor'un UEFA'daki rakibinden inanılmaz galibiyet
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Sırbistan Süper Ligi'nin 16. haftasında Cair Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 sona erdi.

Kızılyıldız, 68. dakikada Aleksandar Pesic'in golüyle 1-0 öne geçti. Radnicki Nis ise 73. dakikada Sasa Marjanovic ile ağları sarsarak skoru 1-1'e getirdi. Mücadelenin sonlarına doğru ataklarını sıklaştıran Kızılyıldız'da 90+7. dakikada Pesic, bir kez daha fileleri havalandırdı ve konuk ekip sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Kızılyıldız, ligde puanını 41'e çıkararak namağlup unvanıyla liderliğini sürdürdü.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5. haftasında 27 Ekim Perşembe günü deplasmanda Kızılyıldız'la karşılaşacak.

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