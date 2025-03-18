UEFA’dan 2 Türk hakeme görev

Fransa’da düzenlenecek UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda FIFA kokartlı hakem Oğuzhan Çakır ve Zorbay Küçük, görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Oğuzhan Çakır, 19-25 Mart tarihlerindeki şampiyonada Fransa, Yunanistan, Danimarka ve Finlandiya'nın mücadele edeceği grup müsabakalarında görev alacak. Bu maçlarda FIFA kokartlı yardımcı hakem Bersan Duran yardımcı hakem olacak.

Zorbay Küçük ise 19-26 Mart tarihlerinde İtalya, Fransa, İspanya ve Letonya'nın mücadele edeceği grupta düdük çalacak. FIFA kokartlı yardımcı hakem Furkan Ürün ise bu müsabakalarda yardımcı hakem olacak.