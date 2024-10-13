UEFA’dan Atilla Karaoğlan’a görev: UEFA Uluslar C Ligi'nde Belarus-Lüksemburg maçını yönetecek

FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, Belarus ile Lüksemburg A Milli Takımları arasında 15 Ekim 2024 Salı günü oynanacak olan UEFA Uluslar C Ligi müsabakasını yönetecek.

UEFA Uluslar C Ligi'nde Belarus ile Lüksemburg A Milli Takımları arasında 15 Ekim 2024 Salı günü oynanacak müsabakayı FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

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Macaristan'ın Zalaegerszeg şehrindeki ZTE Arena Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakada, Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak.

Karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonu'ndan Christian Dingert VAR, Sören Storks ise AVAR olarak görev yapacak.

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