UEFA’dan Atilla Karaoğlan’a görev: UEFA Uluslar C Ligi'nde Belarus-Lüksemburg maçını yönetecek

Kaynak: AA
UEFA’dan Atilla Karaoğlan’a görev: UEFA Uluslar C Ligi'nde Belarus-Lüksemburg maçını yönetecek

FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, Belarus ile Lüksemburg A Milli Takımları arasında 15 Ekim 2024 Salı günü oynanacak olan UEFA Uluslar C Ligi müsabakasını yönetecek.

FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, Belarus ile Lüksemburg A Milli Takımları arasında 15 Ekim 2024 Salı günü oynanacak olan UEFA Uluslar C Ligi müsabakasını yönetecek.

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UEFA Uluslar C Ligi'nde Belarus ile Lüksemburg A Milli Takımları arasında 15 Ekim 2024 Salı günü oynanacak müsabakayı FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

UEFA'dan Atilla Karaoğlan'a görevUEFA'dan Atilla Karaoğlan'a görev

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Macaristan'ın Zalaegerszeg şehrindeki ZTE Arena Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakada, Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak.

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Karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonu'ndan Christian Dingert VAR, Sören Storks ise AVAR olarak görev yapacak.

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