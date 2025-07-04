UEFA'dan Avrupa devlerine finansal fair play cezası yağdı

UEFA'nın 2011 yılında başlattığı finansal fair play (FFP) kuralları ve mali kriterler kapsamında Avrupa'nın dev kulüplerine para cezası verildi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea 20 milyon euro, İspanyol devi Barcelona 15 milyon euro Fransız temsilci Lyon 12.5 milyon euro yine Premier Lig'den Aston Villa 11 milyon euro ve İtalya Serie A'dan Roma 3 milyon euro para cezasına çarptırıldı.

Türkiye'den Beşiktaş, UEFA'nın kadro maliyeti kuralını ihlal ettiği nedeniyle 900 bin Euro para cezası verdiğini açıkladı.