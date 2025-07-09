UEFA'dan Beşiktaş'a kötü haber

Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Şirketimizin UEFA Kulüp Finansal Kontrol Organı Temyiz Dairesi'nde devam eden 01.12.2023-30.11.2024 dönemi için kadro maliyeti kuralı ihlal sürecine ilişkin dava sonuçlanmıştır. Dava sonucu aşağıdaki gibidir:

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yaptığı itirazın reddine, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye verilen 900.000 Euro tutarındaki para cezasının onaylanmasına karar verilmiş olup hukuki süreç tamamlanmıştır" denildi.