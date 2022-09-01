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UEFA'dan Emre Belözoğlu'na şok karar!

Başakşehir'in teknik direktörü Emre Belözoğlu'na UEFA'dan kötü haber geldi.

Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe - 10:13
Son Güncelleme: 1 Eylül 2022 Perşembe - 10:29
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UEFA'dan Emre Belözoğlu'na kötü haber geldi

UEFA'dan Emre Belözoğlu'na şok karar!
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3 Ekim 2021'de Başakşehir'in başına teknik direktörlük görevi için geçen Emre Belözoğlu, UEFA'dan gelen cezayla sarsıldı. Turuncu-lacivertlilerin 41 yaşındaki çalıştırıcısına Avrupa futbolunun bir numarası ceza verdi.

UEFA'DAN MEN CEZASI GELDİ
UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu tarafından Başakşehir ve takımın teknik direktörü Emre Belözoğlu’na çeşitli cezalar verildi. Turuncu-lacivertlilerin UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçı olan İstanbul’daki Maccabi Netanya karşılaşması ile ilgili ‘Gölge antrenörlük’ (Shadow coaching) durumu ile ilgili alındığı belirtilen karar uyarınca, Belözoğlu’nun UEFA müsabakalarında herhangi bir ‘teknik direktörlük’ (head coach) faaliyeti gerçekleştirmekten men edildiği duyuruldu.

10 BİN EURO CEZA
Emre Belözoğlu hakkındaki kararın, kendisinin ilgili yönetmeliklerde öngörülen kriterleri yerine getirene kadar geçerli olacağı vurgulandı. Deneyimli teknik adama ayrıca, genel davranış ilkelerinin ihlali nedeniyle uyarı cezası da verildi. Başakşehir Kulübü’ne aynı gerekçeden dolayı 10 bin euro para cezası kesildi. Başakşehir, Netanya ile deplasmandaki karşılaşmanın geç başlamasındaki sorumluluğundan da 10 bin euro cezaya çarptırıldı. Bu sebepten antrenör Erdinç Sözer uyarıldı.

TÜRKİYE'DE DE YASAK
Türkiye Futbol Federasyonu’nun “Teknik adamların statüsü ve çalışma esasları talimatı”nda da gölge antrenörün cezası bulunuyor. Buna göre, “Zorunlu teknik kadrolarına uygun teknik adam lisansı olmaksızın ve/veya lisansının çalışma alanları dışında kulüpte görev alan, bir futbol takımını fiilen müsabakaya hazırlayan, müsabaka esnasında yöneten veya yönlendiren gölge antrenörler ile sözleşmede belirtilen görevini fiilen yerine getirmeyerek gölge antrenörlere çalışma olanağı sağlayan kişilere 1 yıl hak mahrumiyeti ile Süper Lig için 100 bin TL para cezası verilir” hükmü bulunuyor.

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27 FB
1.09.2022 10:39
bir yahudi takımını elersen işte böyle cezalandırırlar.şimdiye kadar aklınız nerdeydi Emre bu yıl mı avrupada takım çalıştırdı ?  
 
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