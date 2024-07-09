UEFA’dan Erdoğan'a tartışma yaratan sansür

Alman yayıncı RTL, 10 milyonu aşkın izleyicinin takip ettiği karşılaşmada, Erdoğan'ın neden gösterilmediği sorularına, UEFA'nın sağladığı resmi yayın akışını takip ettiklerini belirterek yanıt verdi.

UEFA ise, Erdoğan'ın VIP tribününde yer aldığı anların, maç öncesinde ulusal marşlar sırasında kısa bir süreliğine yayınlandığını açıkladı.

Bild gazetesinde yer alan bir haberde ise, milli futbolcu Merih Demiral'ın aldığı ceza ve siyasi gerilimlerin artmasından kaçınmak amacıyla bu kararın alındığı öne sürüldü.

Ayrıca, maçı izleyen önemli isimler arasında, Türk asıllı eski Alman milli futbolcu Mesut Özil de vardı.