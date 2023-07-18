UEFA'dan Erkan Özdamar ve Yaşar Kemal Uğurlu'ya görev

FIFA kokartlı Türk hakem Erkan Özdamar, Moldova'nın Milsami Orhei ile Litvanya'nın Panevezys takımları arasında 20 Temmuz Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi birinci eleme turu ikinci müsabakasını yönetecek.
Öte yandan UEFA, Yaşar Kemal Uğurlu'ya da göre verdi. IFA kokartlı Türk hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Kosova'nın Gjilani ile Lüksemburg'un Progres Niederkorn takımları arasında 20 Temmuz Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi birinci eleme turu ikinci müsabakasını yönetecek. (AA)