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UEFA, Türk kulüplerine ceza yağdırdı

UEFA Disiplin Kurulu, Avrupa kupalarında ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, Trabzonspor, Sivasspor ve Başakşehir'e ceza verdi

Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı - 18:13
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UEFA'dan Fenerbahçe, Trabzonspor, Sivasspor ve Başakşehir'e ceza

UEFA, Türk kulüplerine ceza yağdırdı
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UEFA Disiplin Kurulu Avrupa kupalarında mücadele eden Türk takımlarına ceza yağdırdı.

Cezalar şöyle açıklandı:

TRABZONSPOR: Kendi sahasında Kopenhag ile oynadığı Şampiyonlar Ligi play off karşılaşmasında sahaya madde atılması nedeniyle 35 bin Euro, maçın geç başlaması nedeniyle 15 bin Euro, geç santradan sorumlu tutulan teknik direktör Abdullah Avcı'ya da uyarı. Kopenhag'la deplasmandaki maçta da sahaya girme nedeniyle 5 bin Euro, meşale yakılması nedeniyle 2 bin 500 Euro ceza kesildi.

FENERBAHÇE: UEFA Avrupa Ligi elemesinde Fenerbahçe'nin deplasmanda Austria Wien ile oynadığı karşılaşmadan sarı-lacivertlilere meşale yakılması nedeniyle 54 bin 250 Euro, sahaya girme nedeniyle 10 bin Euro para cezası.

SİVASSPOR: Avrupa Ligi'nde Sivasspor'un evinde Malmö ile oynadığı karşılaşmada sahaya madde atılması nedeniyle 30 bin Euro, meşale yakılması nedeniyle 1.500 Euro, mücadelenin zamanında başlamamasından 15 bin Euro, bu durumdan sorumlu gösterilen teknik direktör Rıza Çalımbay'a uyarı cezası.

BAŞAKŞEHİR: Başakşehir, Konferans Ligi'nde deplasmanda Antwerp ile olan maçında meşale yakılması yüzünden 1000 Euro, takımın uygunsuz davranışı nedeniyle uyarı cezası.

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