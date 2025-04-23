UEFA’dan Fenerbahçe’ye para yağdı

Kaynak: Haber Merkezi
UEFA’dan Fenerbahçe’ye para yağdı

UEFA’dan Fenerbahçe’ye dev ödeme yapıldı. EURO 2024’te forma giyen Fenerbahçeli oyuncular nedeniyle UEFA sarı lacivertli kulübe 80 milyon lira ödedi.

UEFA, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda görev yapan futbolcuların kulüplerine yaptığı ödemeleri tamamladı.

Bu kapsamda Fenerbahçe, turnuvaya gönderdiği oyuncular sayesinde önemli bir gelir elde etti.

Sarı-lacivertli ekip, Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür, İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek, Dusan Tadic, Dominik Livakovic ve Sebastian Szymanski'nin yer aldığı EURO 2024 kadroları sayesinde Türkiye'de bu alanda en fazla kazanç sağlayan kulüp olmuştu.

Sarı-Lacivertliler, UEFA'dan 1 milyon 820 bin 940 Euro (Yaklaşık 80 milyon TL) aldı.

Son Haberler
Yıllardır aynı leylek, aynı camiye geliyor
Yıllardır aynı leylek, aynı camiye geliyor
Dükkanda bomba gibi patladı
Dükkanda bomba gibi patladı
Özgür Özel saat verdi: Yasağa rağmen yürüyeceğiz
Özgür Özel saat verdi: Yasağa rağmen yürüyeceğiz
Saatler içinde öldürüyor! Sessiz katille ilgili hayat kurtaran öneriler
Saatler içinde öldürüyor! Sessiz katille ilgili hayat kurtaran öneriler
Eski belediye başkan adayı alacaklısının babasını vurdu
Eski belediye başkan adayı alacaklısının babasını vurdu