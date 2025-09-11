UEFA'dan final kararları! 2027 Şampiyonlar Ligi finalinin yeri belli oldu

Arnavutluk'un Tiran kentinde toplanan UEFA Yönetim Kurulu, 2027 Şampiyonlar Ligi Finali başta olmak üzere birçok final maçının ev sahipliği için kararlar aldı.
Buna göre; Şampiyonlar Ligi 2027 Finali için Atletico Madrid'in maçlarını oynadığı Metropolitano Stadyumu seçildi.
Toplantıda final maçları için alınan kararlar şöyle:
2027 UEFA Şampiyonlar Ligi finali – Estadio Metropolitano, Madrid, İspanya
2027 UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi finali – Ulusal Stadyum, Varşova, Polonya
2026 UEFA Süper Kupası – Salzburg, Avusturya
2026 UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi finali – Pesaro, İtalya
2027 UEFA 19 Yaş Altı Futsal EURO – Astana, Kazakistan
2027 UEFA Kadınlar Futsal EURO – Osijek, Hırvatistan