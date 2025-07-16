UEFA'dan flaş şike cezası! Avrupa takımına 10 yıl men

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UEFA'dan flaş şike cezası! Avrupa takımına 10 yıl men

Karadağ ekibi Arsenal Tivat, şike yaptığı gerekçesiyle Avrupa kupalarından 10 yıl men edildi. Takımdan 2 isme ömür boyu men cezası verildi.

UEFA, Karadağ ekibi Arsenal Tivat'a şike yaptığı gerekçesiyle Avrupa kupalarından 10 yıl men cezası verdi.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Ermenistan temsilcisi Alashkert ile Temmuz 2023'te oynanan UEFA Konferans Ligi 1. eleme turu müsabakalarında şike yaptığı tespit edilen Arsenal Tivat, Avrupa kupalarından 10 yıl men cezası aldı.

Arsenal Tivat'ta savunma oyuncusu Nikola Celebic ve sportif direktör Ranko Krgovic, aynı gerekçeyle ömür boyu men cezasına çarptırıldı.

Takımın futbolcularından Cetko Manojlovic, Dusan Puletic ve Radule Zivkovic ise futboldan 10'ar yıl men edildi.

Ayrıca kulübe 500 bin avro para cezası veren UEFA, 2034-2035 sezonu sonuna kadar sürecek men kararlarının uzatılması için FIFA'ya başvuracak.

Söz konusu cezaya sebep olan 2023-2024 sezonundaki UEFA Konferans Ligi 1. eleme turu ilk maçında Alashkert ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Arsenal Tivat, evinde oynadığı rövanşta ise rakibine 6-1 yenilmişti.

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