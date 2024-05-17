UEFA'dan Galatasaray'a beklenmedik ceza

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UEFA'dan Galatasaray'a beklenmedik ceza
UEFA Galatasaray'a borçları nedeniyle ceza verdi.

UEFA Kulüp Mali Kontrol Kurulu kulüpler hakkındaki incelemelerini tamamladı.

Kurul “Kulüp Lisanslama ve Finansal Sürdürülebilirlik Yönetmeliklerinde tanımlanan "vadesi geçmiş borçların olmaması" şartına uyulmadığı gerekçesiyle Galatasaray’ın da aralarında bulunduğu 11 kulübe ceza verdi.

UEFA’dan cezaya dair yapılan açıklamada "CFCB Birinci Dairesi kararına itiraz etmeyen 11 kulübe, vadesi geçmiş borçları olduğu ve/veya borç bilgilerini yanlış bildirdikleri gerekçesiyle Galatasaray'a 30 bin euroluk para cezası verildi" dedi.

UEFA ayrıca borçlarını ödemeyen Süper Lig ekibi Adana Demirspor'a 1 yıl Avrupa kupalarından men cezası verildiğini duyurdu.

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