UEFA'dan Halil Umut Meler kararı

Kaynak: AA
UEFA'dan Halil Umut Meler kararı

UEFA Hakem Komitesi, Türk hakem Halil Umut Meler'i, Uluslar Ligi maçında görevlendirdi.

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Portekiz ile Hırvatistan arasında 5 Eylül 2024 Perşembe günü oynanacak UEFA Uluslar A Ligi müsabakasını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Portekiz'in Lizbon şehrindeki Estadio do Benfica Stadı'nda yapılacak müsabakada, Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonu'ndan Bastian Dankert VAR, Katrin Rafalski ise AVAR olarak görev yapacak.

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