UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev!

Kaynak: AA
UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev!

Türkiye Futbol Federasyonu, FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'in UEFA Konferans Ligi'nde Sheriff-Anderlecht maçını yöneteceğini açıkladı.

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Moldova'nın Sheriff ile Belçika'nın Anderlecht takımları arasında yarın oynanacak UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Moldova'nın Kişinev kentindeki Zimbru Stadyumu'nda TSİ 20.00'de başlayacak müsabakada Meler'in yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Abdullah Bora Özkara yapacak.

Cihan Aydın'ın dördüncü hakem olarak görev alacağı karşılaşmada VAR koltuğunda Almanya Futbol Federasyonundan Bejamin Brand, AVAR koltuğunda ise Onur Özütoprak oturacak.

Son Haberler
1., 2., 3. Ordu Komutanlıklarına atamalar
1., 2., 3. Ordu Komutanlıklarına atamalar
Ekrem İmamoğlu için dijital imza kampanyası başlatıldı
Ekrem İmamoğlu için dijital imza kampanyası başlatıldı
Aksaray’da yunus polislerinden şok uygulama
Aksaray’da yunus polislerinden şok uygulama
UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev!
UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev!
Mersin'deki orman yangınına müdahale sürüyor
Mersin'deki orman yangınına müdahale sürüyor