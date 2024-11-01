UEFA'dan Jose Mourinho'ya kötü haber

Düzenleme: Kaynak: DHA
UEFA'dan Jose Mourinho'ya kötü haber

UEFA Disiplin Kurulu, Manchester United maçında kırmızı kart gören Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’ya 1 maç men cezası verildiğini açıkladı.

UEFA Avrupa Ligi’nin 3’üncü haftasında oynanan Fenerbahçe - Manchester United mücadelesinde kırmızı kart gören sarı-lacivertli ekibin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho’nun cezası açıklandı. UEFA Disiplin Kurulu, tecrübeli çalıştırıcıya 1 maç men cezası verildiğini duyurdu.

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Bu cezayla birlikte 61 yaşındaki teknik adam, UEFA Avrupa Ligi’nin 4’üncü haftasında 7 Kasım Perşembe günü deplasmanda oynanacak AZ Alkmaar mücadelesinde takımın başında yer alamayacak.

Jose Mourinho, karşılaşmanın 57’nci dakikasında Fenerbahçeli futbolcu Bright Osayi-Samuel'in yerde kalmasının ardından yoğun itirazda bulunduğu gerekçesiyle kırmızı kart görmüştü.

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