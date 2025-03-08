UEFA’dan kadın hakem Cansu Tiryaki’ye görev

Kaynak: AA
UEFA’dan kadın hakem Cansu Tiryaki’ye görev

UEFA, FIFA kokartlı hakem Cansu Tiryaki'ye görev verdi. Tiryaki, 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası’nda düdük çalacak.

FIFA kokartlı Türk hakem Cansu Tiryaki, 8-14 Mart tarihleri arasında düzenlenecek UEFA 17 Yaş Altı Kadınlar Futbol Şampiyonası A3 Grup müsabakalarında görev alacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Cansu Tiryaki, Hırvatistan'da gerçekleştirilecek UEFA 17 Yaş Altı Kadınlar Futbol Şampiyonası A3 Grup maçlarında görev üstlenecek.

Esra Arıkboğa ise söz konusu müsabakalarda yardımcı hakem olarak görev yapacak.

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