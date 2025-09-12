UEFA'dan karar! Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor'u ilgilendiriyor

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), Avrupa kupaları yönetmeliğinde değişikliğe gitti.

UEFA Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararla, kupalara katılan takımlara sakatlık veya hastalık sebebiyle geçici kadro değişiklik hakkı tanındı.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, lig aşamasının 6. haftasına kadar sağlık nedeniyle takım listesinde değişiklik yapılabilecek.

Açıklamada, "UEFA Yönetim Kurulu, 2025-2026 erkek kulüp maçları yönetmeliğinde lig aşamasının 6. maç gününe kadar uzun süreli sakatlık veya hastalık sebebiyle en fazla 1 oyuncunun geçici olarak değiştirilmesine izin verilmesini onayladı" denildi.

Bu sezon 3 Türk takımı Avrupa'da yoluna devam ediyor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde, Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde, Samsunspor Konferans Ligi'nde mücadele edecek.

Takımlarımızın sahaya çıkacağı ilk maçlar ise şöyle: