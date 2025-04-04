UEFA'dan Mbappe ve Rüdiger'e ceza

Kaynak: AA
UEFA'dan Mbappe ve Rüdiger'e ceza

UEFA Disiplin Kurulu, Real Madrid'den Kylian Mbappe ve Antonio Rüdiger'e birer maç ceza verdi.

UEFA'dan yapılan açıklamada, kurul tarafından "temel nezaket kurallarını ihlal etme" gerekçesiyle birer maç cezanın yanında Rüdiger'e 40.000 avro, Mbappe'ye ise 30.000 avro para cezası verildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu maç cezalarının 1 yıllık bir gözetim süresine tabi olduğu ve derhal uygulanmayacağı da aktarıldı.

TAHRİK EDİCİ HAREKETLER YAPILDI

Bir başka Real Madrid oyuncusu Daniel Ceballos'un ise "temel nezaket kurallarını ihlal etme" gerekçesiyle 20.000 avroluk para cezasına çarptırıldığı ifade edildi.

Real Madrid, 12 Mart'ta Atletico Madrid ile oynadığı Şampiyonlar Ligi son 16 turu 2. maçını penaltı atışları sonucu kazandıktan sonra Mbappe, Rudiger, Ceballos ve Vinicius Jr. kutlama yaparken Atletico Madrid tribünlerine tahrik edici hareketler yapmıştı.

Son Haberler
İsmail Kartal'dan Okan Buruk'a "tahrik" suçlaması
İsmail Kartal'dan Okan Buruk'a "tahrik" suçlaması
DBL Entertainment'in sahibi Abdülkadir Özkan'dan flaş hamle! Boykot sonrası milyonlarca zarar açıklamıştı
DBL Entertainment'in sahibi Abdülkadir Özkan'dan flaş hamle! Boykot sonrası milyonlarca zarar açıklamıştı
Batman'da kaçak sigara ve alkol ele geçirildi
Batman'da kaçak sigara ve alkol ele geçirildi
İstanbulspor, Yeni Malatyaspor'u 5 golle geçti
İstanbulspor, Yeni Malatyaspor'u 5 golle geçti
Kayseri'de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Kayseri'de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı