UEFA'dan Mourinho'ya ceza

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya kötü haber geldi.
UEFA, Jose Mourinho'ya Avrupa Ligi finalinde hakeme yönelik küfürlü sözleri nedeniyle 4 maç ceza verdi.
Tecrübeli teknik adam gelecek sezon oynanacak 4 UEFA müsabakasında görev alamayacak.
UEFA, Jose Mourinho'ya 4 maç ceza verdi.
Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya kötü haber geldi.
UEFA, Jose Mourinho'ya Avrupa Ligi finalinde hakeme yönelik küfürlü sözleri nedeniyle 4 maç ceza verdi.
Tecrübeli teknik adam gelecek sezon oynanacak 4 UEFA müsabakasında görev alamayacak.