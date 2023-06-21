UEFA'dan Mourinho'ya ceza

UEFA, Jose Mourinho'ya 4 maç ceza verdi.

UEFA'dan Mourinho'ya ceza

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya kötü haber geldi.

UEFA, Jose Mourinho'ya Avrupa Ligi finalinde hakeme yönelik küfürlü sözleri nedeniyle 4 maç ceza verdi.

Tecrübeli teknik adam gelecek sezon oynanacak 4 UEFA müsabakasında görev alamayacak.

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