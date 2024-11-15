UEFA’dan oyuncuların yoğun fikstür tepkisine net yanıt: Maaşlarınız düşer

Avrupa kupalarında değişen sistemle birlikte maç sayısının artması oyuncuların ve teknik direktörlerin tepkisini çekiyor. Maç sayısının artması ile birlikte özellikle bağ kopması ve diz sakatlıkları nedeniyle aralarında Rodri ve Carvahal’in de olduğu yıldız oyuncular sezonu kapattı. Sakatlıklardan özellikle Real Madrid gibi dev kulüpler etkilenirken UEFA’dan maç sayısı eleştirilerine yanıt geldi.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin maç sayısının artmasına yönelik tepkilere yanıt verdi.

UEFA'dan gündemde olan maç yoğunluğunun fazla olması eleştirilerine resmi yanıt geldi.

Ceferin açıklamasında; "FIFA ve UEFA'ya saldırmak her zaman kolaydır. Şikayet etme hakkı olanlar aylığı 1000 Euro'ya fabrikada çalışan işçilerdir." dedi.

CEFERIN: "MAÇ SAYISI AZALIRSA GELİRLER DE AZALIR"

UEFA Başkanı sözlerinin devamında; "Fikstürden sadece en üst düzeydeki futbolcular etkilenmiyor. Mesela benim ülkem Slovenya'nın oyuncuları da Real Madrid futbolcuları kadar yoğun maç oynuyor ama 500 kat daha az maaş alıyorlar. Maç sayısının azalması kulüplerin de gelirini azaltır. Profesyonel futbolcular sendikasıyla oturup ne istediklerini görmemiz gerekecek. Maç sayısını azaltırsak maaşları da düşürmek zorunda kalacağız." ifadelerini kullandı.