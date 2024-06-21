UEFA'dan saatler kala yıkan karar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
UEFA'dan saatler kala yıkan karar

UEFA burnunu kıran Mbappe'nin yaptırdığı maske ile maça çıkamayacağını bildirdi.

EURO 2024 F Grubu’nda Avusturya’yı 1-0 mağlup etmeyi başaran Fransa’da Mbappe’nin yaşadığı sakatlık deprem etkisi yaratmıştı.

Yıldız golcü aldığı darbe sonucunda oyundan çıkmak zorunda kalmış ve yapılan inceleme sonucunda burnunun kırıldığı ortaya çıkmıştı.

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Turnuvaya devam etmek için 1200 euro karşılığında kendisine karbon fiberden özel bir maske yapan Mbappe’ye UEFA’dan sürpriz bir karar geldi.

Bugün saat 22.00’de oynanacak olan Fransa – Hollanda maçı öncesi flaş bir karar alan UEFA Mbappe’ye o maskeyi giyemeyeceği bildirdi.

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UEFA’nın bu kararını 42.01. maddeden dolayı aldığı ifade edildi.

İşte o madde:

"Sahada giyilen tıbbi ekipmanlar sade olmalı ve herhangi bir takım veya üreticinin kimliğini taşımamalıdır"

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