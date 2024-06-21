UEFA'dan saatler kala yıkan karar

EURO 2024 F Grubu’nda Avusturya’yı 1-0 mağlup etmeyi başaran Fransa’da Mbappe’nin yaşadığı sakatlık deprem etkisi yaratmıştı.

Yıldız golcü aldığı darbe sonucunda oyundan çıkmak zorunda kalmış ve yapılan inceleme sonucunda burnunun kırıldığı ortaya çıkmıştı.

Turnuvaya devam etmek için 1200 euro karşılığında kendisine karbon fiberden özel bir maske yapan Mbappe’ye UEFA’dan sürpriz bir karar geldi.

Bugün saat 22.00’de oynanacak olan Fransa – Hollanda maçı öncesi flaş bir karar alan UEFA Mbappe’ye o maskeyi giyemeyeceği bildirdi.

UEFA’nın bu kararını 42.01. maddeden dolayı aldığı ifade edildi.

İşte o madde:

"Sahada giyilen tıbbi ekipmanlar sade olmalı ve herhangi bir takım veya üreticinin kimliğini taşımamalıdır"