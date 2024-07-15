UEFA'dan sevindiren karar

Kaynak: AA
UEFA'dan sevindiren karar

Decic ile The New Saints arasında oynanacak olan Şampiyonlar Ligi 1. ön eleme turu maçına Atilla Karaoğlan atandı.

FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, Karadağ'ın Decic ile Galler'in The New Saints takımları arasında yarın oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi birinci eleme turu rövanş maçını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Karadağ'ın başkenti Podgorica'daki Gradski Podgorica stadyumunda TSİ 22.00'de başlayacak müsabakada Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.

Karşılaşmada Çağdaş Altay dördüncü hakem, Abdulkadir Bitigen VAR ve Erkan Engin da AVAR olarak görev alacak.

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