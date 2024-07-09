UEFA'dan skandal karar. Hollanda İngiltere maçı öncesi 'şikeci hakem' krizi

UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yarın İngiltere ile Hollanda arasında oynanacak yarı final maçına Alman hakem Felix Zwayer'i atayınca bir anda şeytanın avukatı olma ihtiyacı duydum.

Zwayer milli takımımızın Portekiz'e yenildiği maçı yönetmiş, maçtan önce genç meslektaşım Mirza Şeker, Alman hakemin ne menem bir şey olduğu yazmıştı.

Zwayer'in adı 2005 yılında ülkesindeki alt liglerde şikeye karışmıştı. Maçın sonucunu değiştirmek için 300 Euro aldığı tespit edilmiş ve 6 ay sahalardan uzaklaştırılmıştı.

Peki bunun yarınki İngiltere maçıyla ne ilgisi var diyebilirsiniz?

Var.

Çünkü Zwayer iki yıl önce Bundesliga'da Borussia Dortmund'un Bayern Münih'e 3-2 yenildiği maçta verip vermediği penaltılarla yoğun eleştiri almış, o dönem Dortmund'ta oynayan İngiltere Milli Takımı'nın yıldızı Jude Bellingham tarafından şike yapmakla suçlanmıştı.

Bellingham maçtan sonra tüm medyaya, "Daha önce şike yapmış bir hakeme Almanya'nın en büyük maçını verirseniz ne beklersiniz ki? Yine yapacağını yaptı. Bakın pozisyonlara anlarsınız" demişti.

Bellingham'ın bu sözlerinden sonra ortalık karışmış ve genç yıldıza 40 bin Euro para cezası verilmişti.

Hakem Felix Zwayer yarın kendisini şike yapmakla suçlayan Bellingham'ın maçını yönetecek.

Objektif olma şansı var mı sizce?

UEFA ne yapmak istiyor?

Böyle bir atama mı olur?

Yarın gözümüz hakemin üzerinde olsun.

Çünkü Simon Cuper'in dediği gibi; futbol sadece futbol değildir.