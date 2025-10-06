UEFA'dan tarihi karar: İki lig maçı Avrupa dışında oynanacak

UEFA, kulüplerden gelen talepler üzerine iki lig maçının Avrupa dışında oynanmasına izin verdi.

Yapılan açıklamada, bu kararın mevzuattaki boşluklar nedeniyle “isteksiz ve istisnai” olarak onaylandığı vurgulandı.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin de durumun üzücü olduğunu dile getirerek, “Bu karar kesinlikle emsal teşkil etmemelidir.” ifadelerini kullandı.

Alınan karara göre LaLiga’daki Villarreal-Barcelona karşılaşması ABD’nin Miami kentinde, Serie A’daki Milan-Como mücadelesi ise Avustralya’nın Perth şehrinde yapılacak.